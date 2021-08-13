Плохая демография, падение доходов и отсутствие финансирования: Минсоцполитики объяснило необходимость введения накопительных пенсий

Министерство социальной политики подготовило информационный материал о введении накопительной пенсии в Украине. При запуске обязательных пенсионных накоплений предлагают установить отчисления в 4%.

После выхода на пенсию украинцы теряют около 70% трудовых доходов, в будущем этот показатель вырастет до 80% из-за демографических изменений, что существенно выше международных норм, говорится в информационном материале "Вопросы и ответы о накопительных пенсиях" Министерства социальной политики Украины, передает Цензор.НЕТ.

В ведомстве отмечают, что сейчас менее 13 млн человек платят взносы в Пенсионный фонд Украины для обеспечения 11,1 млн пенсионеров.

"Сейчас в Украине для большинства из 11,2 млн пенсионеров фактически работает только первый, солидарный уровень пенсионной системы. Однако, он уже никогда не сможет обеспечить достойную жизнь украинских пенсионеров", – отмечают в министерстве.

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"Солидарная пенсионная система может нормально работать, если взносы платят по крайней мере вдвое больше людей, чем получают пенсии", - говорится в материалах.

Минисоцполитики настаивает на необходимости внедрения обязательных накопительных пенсий. Ведомство выделяет три больших проблемы действующей в Украине пенсионной системы.

Первое, плохие прогнозы по демографии. На данный момент пенсии 11,2 млн пенсионеров оплачивают взносы 13 млн работающих украинцев. Согласно прогнозу Института демографии им. Птухи, к 2050 это соотношение составит 11,7 млн пенсионеров против 9,7 млн плательщиков взносов.

Второе, низкие пенсии. 60% украинских пенсионеров получают пенсию в 3000 грн в месяц или ниже. Это соответствует показателю коэффициента замещения (соотношение доходов человека на пенсии и во время трудовой деятельности) в 29%, тогда как согласно конвенции Международной организации труда, он не должен быть ниже 40%. В Минсоцполитики ожидают, что из-за неблагоприятных демографических тенденций в будущем коэффициент замещения снизится до 18-20% в силу несоответствия темпов роста зарплат в экономике и пенсий.

Третье, пенсии нечем финансировать. Реформа Единого социального взноса в 2016 году в рамках которой ЕСВ был снижен почти вдвое до 22%, не принесла результатов.

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"Часть снижения планировалось направить на взносы в накопительную систему, но она не была создана, – отмечают в Минсоцполитики. – В результате, снизив нагрузку на бизнес, государство получило недофинансированную пенсионную систему (дотация Пенсионного фонда в 2020-21 годах составляет около 200 млн грн. - Ред.), не предложив гражданам пенсионные накопления как компенсатор".

Министерство приводит расчеты при отчислениях 4% от заработной платы, которые предлагаются для запуска обязательных пенсионных накоплений и доходности на 3% выше инфляции в год.

Построена модель для человека, который:

получает заработную плату 15 000 гривен в месяц

работает и накапливает с 25 до 60 лет (имеет 35 лет стажа)

на свой пенсионный накопительный счет ежемесячно в течение периода работы получает 2% от зарплаты с сумм уплаченного им НДФЛ и дополнительно 2% от зарплаты с сумм ЕСВ, который за него заплатил работодатель (всего 4% - 600 гривен),

после завершения периода работы получает накопительную пенсию в течение 15 лет,

все время накопления средства человека работают с доходностью 0,25% выше инфляции в месяц (примерно 3% выше инфляции в год),

получает пенсию с солидарного уровня на уровне средней на сегодня - 3 624 гривны (по состоянию на 01.03.2021).

В этом примере средняя пенсия по накопительной системе в течение 15 лет у человека будет 3 117 гривен. Вместе с солидарной пенсией человек будет получать 6 741 грн, что составит 45% от его зарплаты.