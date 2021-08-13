Послы стран НАТО соберутся на заседание в связи с обострением ситуации в Афганистане

Послы НАТО в пятницу соберутся на встречу для обсуждения ситуации в Афганистане, которая обострилась в связи с наступлением движения Талибана.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщило агентство AFP со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что после вывода международных вооруженных сил ситуация в Афганистане серьезно ухудшилась, талибы за короткий промежуток времени захватили столице 12 афганских провинций и продолжают наступление.

Поэтому послы стран НАТО проведут встречу 13 августа.

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