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Послы стран НАТО соберутся на заседание в связи с обострением ситуации в Афганистане

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Послы стран НАТО соберутся на заседание в связи с обострением ситуации в Афганистане
Послы НАТО в пятницу соберутся на встречу для обсуждения ситуации в Афганистане, которая обострилась в связи с наступлением движения Талибана.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщило агентство AFP со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что после вывода международных вооруженных сил ситуация в Афганистане серьезно ухудшилась, талибы за короткий промежуток времени захватили столице 12 афганских провинций и продолжают наступление.

Поэтому послы стран НАТО проведут встречу 13 августа. 

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Ну если старик Байден засланный казачок то да )))
  • Система Станиславского
    Вангую, что они соберутся выразить глубокую обеспокоенность.
  • Підлога Маккартні
    На нас уже давно плюнули...
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