Корпорация работает в штатном режиме. Мы заинтересованы в объективном расследовании, - ГПЗКУ про арест директора

Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины, несмотря на арест руководителя, работает в штатном режиме.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление обнародовано на странице предприятия в Фейсбуке.

"Все подразделения АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" работают в штатном режиме. АО "ГПЗКУ" выполняет все обязательства по заключенным договорам и перед контрагентами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обязанности председателя правления исполняет заместитель председателя правления Николай Волосянко.

"Руководство компании максимально заинтересовано в объективности расследования и всячески способствует работе сотрудников правоохранительных органов", - убеждают в компании.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, работники Нацполиции утром 13 августа задержали руководителя Государственной продовольственно-зерновой корпорации и его сообщника при попытке бегства из Украины.