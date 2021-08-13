Российский триатлонист Полянский, выступивший на Олимпиаде-2020, сдал положительный допинг-тест
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Спорт-Экспресс".
Положительную пробу спортсмен сдал еще до отъезда в Токио, на заключительном сборе команды во Владивостоке.
Квартет российских триатлонистов занял только 14-е место. Скорее всего, теперь этот результат будет аннулирован.
"Проба А показала наличие в крови атлета запрещенного препарата — рекомбинантного эритропоэтина, - подтвердила национальная федерация триатлона. - Уже по результатам первой пробы атлет будет отстранен от соревнований. Будет проведено расследование, в том числе в отношении тренеров спортсмена".
Теперь Полянский имеет право вскрыть пробу В и в случае, если анализ подтвердится, дальше уже доказывать свою невиновность в Спортивном арбитражном суде. Но, учитывая характер найденного препарата (ЭПО - тяжелейший допинг, который невозможно принять случайно), сделать это будет крайне сложно.