Суд конфисковал у Кивы 1,2 млн грн, полученных за жомовую яму

Удовлетворен первый иск о гражданской конфискации . Народный депутат необоснованно получил актив в сумме свыше 1,2 млн гривен

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке САП.

"13 августа 2021 ВАКС удовлетворил иск исполняющего обязанности начальника отдела управления САП Демкива Д.М. о признании необоснованными активов в сумме более 1,2 млн гривен, принадлежащих народному депутату Украины и взыскания их в соответствии с украинским законодательством в доход государства".

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В НАБУ подчеркнули: "ВАКС удовлетворил иск САП, составленный при содействииНАПК и НАБУ, по так называемой "жомовой яме" народного депутата. Необоснованный доход чиновника почти 1,25 млн грн конфисковано в доход государства.

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