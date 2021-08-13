Популярный белорусский ресурс TYT.BY признан в суде экстремистским
1 23215
Издание Tut.By и его проект Zerkalo.io белорусский суд вместе признал "экстремистскими".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Zerkalo.io
Соответствующее решение принял суд Центрального района Минска. Он рассмотрел исковое заявление от МВД Беларуси и признал информационные материалы портала Tut.By, его соцсетей, а также ресурс Zerkalo.io, экстремистскими.
Кроме информационной продукции порталов, экстремистскими также признали логотипы Tut.By и Zerkalo.io.
Решение суда означает, что распространение материалов указанных ресурсов будет административным нарушением.
В Zerkalo.io планируют обжаловать решение. В то же время, редакция издания находится за границей.