Бумажный паспорт-книжечка не появится в приложении "Дія". Это связано с безопасностью, - Федоров

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что бумажные паспорта не будут внесены в приложение "Дія". Это связано с фактором безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр заявил в интервью для "ТСН".

"Мы не будем отражать в "Дії" документы из бумажных паспортов. Потому что тогда мы не уверены, что вы - это именно вы. А это в первую очередь безопасность для граждан",- сказал он.

Федоров отметил, что постепенно украинцы переходят с книжечек на ID-карточки.

"Ты получаешь ID-карточку или загранпаспорт - информация о тебе попадает в демографический реестр. И это открывает множество возможностей для получения государственных услуг. Поэтому я всем очень советую получать ID-карты или загранпаспорта", - добавил министр.

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