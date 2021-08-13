Пункт вакцинации открыли в аэропорту Одессы. ФОТОрепортаж

Сейчас прививку там можно сделать препаратами AstraZeneca и Moderna, вскоре к ним добавится Pfizer.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Odessa.online.

Пункт будет работать ежедневно с 9:00 до 18:00. Сделать прививку в нем могут все желающие, а не только пассажиры аэропорта.

"Пункт открыт для всех — не только для пересекающих границу. Как и всегда, процесс вакцинации занимает несколько минут, и около 20 минут необходимо находиться под наблюдением", – сказал глава одесского департамента здравоохранения Левон Никогосян.

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Пока прививки можно сделать вакцинами Moderna, AstraZeneca и CoronaVac. Вакцину Pfizer доставят завтра - в ночь на 14 августа в Одессу должны привезти 8 тыс. доз.























