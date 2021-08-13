Евросоюз выводит гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19 из своего санкционного режима
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Санкции помогают достичь ключевых целей ЕС, таких как сохранение мира, укрепление международной безопасности, а также укрепление и поддержка демократии, международного права и прав человека. Они нацелены на тех, кто угрожает этим ценностям, и минимизируют любые неблагоприятные последствия для гражданского населения", - говорится в коммюнике Еврокомиссии.
В новой главе инструкции дается практическое руководство о том, как соблюдать санкции ЕС при предоставлении гуманитарной помощи для борьбы с пандемией COVID-19.
Она предусматривает содействие гуманитарным операторам на этих территориях, а также соответствующие поставки оборудования и грузов помощи. Это дополнение основано на опыте в Сирии, Иране, Венесуэле и Никарагуа.
В настоящее время ЕС применяет около 40 различных санкционных режимов.