Главный фаворит конкурса на главу БЭБ Мельник рассказал, какой Татаров профессионал

Председатель ГФС Вадим Мельник признал, что знаком с заместителем главы Офиса Президента Олегом Татаровым, которого НАБУ обвиняло в коррупции, и считает его профессионалом.

Об этом он заявил во время собеседования на должность председателя Бюро экономической безопасности, где он считается негласным фаворитом и ставленником Офиса Президента, отвечая на вопрос Тимофея Милованова, передает Цензор.НЕТ.

"Знаком с Олегом Юрьевичем давно, будучи заместителем руководителя главного следственного управления Украины, еще когда было написание нового уголовно-процессуального кодекса в 2012-м. Были привлечены к написанию, собственно тогда и познакомились. Знаю человека как крупного специалиста в уголовном процессе. Тогда мы познакомились и работали вместе. Когда Татаров был не на службе, каких-либо отношений, связей мы с ним не поддерживали. Ну, поздравляли с днем ​​рождения, но совместных каких-то мероприятий не проводили. Семьями не дружим", - рассказал Мельник.

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По словам Мельника, сейчас они пересекаются только на определенных совещаниях, но не более. "Есть у меня моя линия работы, моя функция - есть прокуратура, есть министр финансов", - объяснил председатель ГФС свои служебные контакты.

Вадим Мельник - действующий председатель ГФС. Начинал в ГНА Сумской области. Взлет его карьеры начался еще во времена Януковича. С 2011 по 2013 годы Мельник возглавлял Управление расследованию особо важных дел в Государственной налоговой службе. Затем получил должность в Министерстве доходов и сборов, где расследовал финансовые преступления. В 2014 году Мельник стал заместителем начальника Главного управления по финансовым расследований в Государственной фискальной службе, а затем возглавил управление.

Бывший секретарь СНБО Александр Данилюк обвинил власть в проталкивании кандидатуры Мельника как контролируемого лица. Вадима Мельника также связывают с личностью Андрея Гмырина, которого называют куратором теневых схем между ГФС и Банковой.

Гмырин - также когда-то работал в Министерстве доходов и сборов Александра Клименко, который называли оплотом "семейных" схем времен Януковича. Сейчас, по словам депутатов, люди Гмырина через кадровую реформу были заведены в ГФС.