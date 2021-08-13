Учитель может сам себе увеличить зарплату на 20%, пройдя сертификацию, - Шкарлет

В концепцию роста заработных плат заложена возможность для учителя заработать себе дополнительно 20% к заработной плате за счет процедуры сертификации.

Об этом в интервью "Главкому" заявил министр образования Сергей Шкарлет, информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы Минобразования, в этом году почти на 9% вырастет зарплата учителей.

"У нас на сегодня только средняя зарплата педагогов уже почти в 2,4 раза больше, чем уровень минимальной зарплаты. Средняя зарплата в образовании может сравниться со средней зарплатой в экономике", - объяснил Шкарлет.

Кроме того, министр добавил, что в концепцию роста заработных плат заложена возможность для учителя заработать себе дополнительно 20% к заработной плате за счет процедуры сертификации.

"Чувствуешь, что твоя способность намного выше, чем, например, у коллеги - можешь пройти процедуру сертификации. Например, в 2019 году 705 учителей успешно прошли такую сертификацию - их подавалось около 900. В 2020 году - прошли сертификацию 902 педагога. На 2021 еще продолжается сертификация, около 1800 человек направилось. Конечно, их подается не так много, но с каждым годом количество желающих растет. Но ты сам себе можешь на 20% увеличить зарплату, это неплохая сумма", - добавил Шкарлет.

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