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Учитель может сам себе увеличить зарплату на 20%, пройдя сертификацию, - Шкарлет

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Учитель может сам себе увеличить зарплату на 20%, пройдя сертификацию, - Шкарлет
В концепцию роста заработных плат заложена возможность для учителя заработать себе дополнительно 20% к заработной плате за счет процедуры сертификации.

Об этом в интервью "Главкому" заявил министр образования Сергей Шкарлет, информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы Минобразования, в этом году почти на 9% вырастет зарплата учителей.

"У нас на сегодня только средняя зарплата педагогов уже почти в 2,4 раза больше, чем уровень минимальной зарплаты. Средняя зарплата в образовании может сравниться со средней зарплатой в экономике", - объяснил Шкарлет.

Кроме того, министр добавил, что в концепцию роста заработных плат заложена возможность для учителя заработать себе дополнительно 20% к заработной плате за счет процедуры сертификации.

"Чувствуешь, что твоя способность намного выше, чем, например, у коллеги - можешь пройти процедуру сертификации. Например, в 2019 году 705 учителей успешно прошли такую сертификацию - их подавалось около 900. В 2020 году - прошли сертификацию 902 педагога. На 2021 еще продолжается сертификация, около 1800 человек направилось. Конечно, их подается не так много, но с каждым годом количество желающих растет. Но ты сам себе можешь на 20% увеличить зарплату, это неплохая сумма", - добавил Шкарлет.

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Топ комментарии

  • Dima qwe
    кха-кха... гривен!!! просто зюзя указ ещё не подписал шоб курс 1:1 назначили.... заклопотался
    главнокамандущий.... занят очень война знаете ли.....
  • Іван Дробот
    На що впливає сертифікація. На результативність праці вчителя? Навіть смішно...Вся система різних сертифікатів, дипломів і т.д. спрямованя на створення заробітку для людей, які до освіти не причетні, або причетні і паразитуютьна ній. Ця система шкідлива! Вчитель повинен іти на урок з власним багажем знань, і посмішкою. А не іти на урок "задовбаним" рекомендаціями, вимогами і інструкціями людей далеких від освіти. Роботу вчителя тепер зводять до збору різних "дипломів", сертифікатів і т. д. І вчителі тепер сміються: "Якби не діти то "папірців" можна б назбирати на любу категорію". ******* система атестації вчителів сприяє фінансуванню великої кількості "заробітчан від освіти". Дійсно накипіло....
  • Anatoliy Panchenko 93ebb138
    Интересно, а этот любитель переписывать чужие труды, сам бы прошел сертификацию?
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