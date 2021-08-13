Сотрудники Минцифры начнут первыми в Украине получать зарплату виртуальной гривней, - Федоров

Сотрудники Минцифры первыми в Украине начнут получать зарплату виртуальной гривней. Украина занимает первое место в мире по быстрой адаптации к электронным активам.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Скажу честно: как один из первых пилотов у нас есть на столе вопрос о выплате заработной платы сотрудникам Министерства цифровой трансформации в электронной гривне", - сказал Федоров.

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Министр отметил, что украинцы занимают первое место в мире по адаптивности к виртуальным активам. "Эта открытость технологий может стать одним из наших преимуществ в мире. Это также привлекает дополнительные инвестиции в бизнес, в страну", - подчеркнул глава ведомства.

Напомним, в Верховной Раде ко второму чтению готовится законопроект, который узаконит в Украине криптовалюту и виртуальную гривню.