Сотрудники Минцифры начнут первыми в Украине получать зарплату виртуальной гривней, - Федоров
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Сотрудники Минцифры первыми в Украине начнут получать зарплату виртуальной гривней. Украина занимает первое место в мире по быстрой адаптации к электронным активам.
Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Скажу честно: как один из первых пилотов у нас есть на столе вопрос о выплате заработной платы сотрудникам Министерства цифровой трансформации в электронной гривне", - сказал Федоров.
Министр отметил, что украинцы занимают первое место в мире по адаптивности к виртуальным активам. "Эта открытость технологий может стать одним из наших преимуществ в мире. Это также привлекает дополнительные инвестиции в бизнес, в страну", - подчеркнул глава ведомства.
Напомним, в Верховной Раде ко второму чтению готовится законопроект, который узаконит в Украине криптовалюту и виртуальную гривню.