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71-летнего мужчину на Хмельнитчине приговорили к трем годам условно за незаконное получение "карантинных" 8 тыс. грн

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71-летнего мужчину на Хмельнитчине приговорили к трем годам условно за незаконное получение "карантинных" 8 тыс. грн
Мужчина работал и получал зарплату в полном объеме, а значит, не имел права на помощь. Но он все равно подал заявку и забрал "карантинные" деньги.

Приговор вынес Нетешинский суд, сообщает Цензор.НЕТ.

Как сказано в решении суда, мужчина на основании поданной электронной заявки незаконно получил на свой банковский счет 8 тыс. грн.

При этом во время карантина и включения его населенного пункта в "красную" зону подсудимый работал и получал зарплату в полном объеме - а значит, не имел права на помощь.

Мужчина признал свою вину, раскаялся и заключил соглашение с прокурорами.

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Напомним, право на денежную компенсацию от государства в размере 8 000 гривен имели те предприниматели и работники, деятельность которых пострадала из-за введения в регионе суровых ограничений "красной зоны" карантина. В Украине уже завершили выплаты "карантинной" помощи. В Минсоцполитики отчитались, что общая сумма выплат составила почти 3 миллиарда гривен.

Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    71-летний мужчина (это уже выше среднестатистической жизни для мужчин в Украине))) вынужден работать (даже в карантин - это не упрек государству?
    а что решил "нажиться" - это некрасиво, жлобски... но 3 года???? итить колотить..круто!!!
    а тех, кто наё...государство на миллионы? тем что? места в парламенте, министерствах и ведомствах??? и талоны на молоко птичье ))))
  • dwt
    Борьба с коррупцией идет, пойман и осужден один из главных расхитителей бюджета.
  • Andriy Kalnyshevsky
    Цікаво на скільки цього посадили?
    чоловік Венедіктової звільнився з поліції, отримав 750 тисяч і поновився на роботі
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