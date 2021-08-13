"Вали в Африку!", - группа молодчиков в центре Киева пыталась спровоцировать на конфликт олимпийского чемпиона Беленюка
Об этом сам Беленюк сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
"Несколько минут назад, неизвестные мне молодые люди, подойдя ко мне в центре Киева (Печерск), пытались спровоцировать конфликт! Выкрикивая обидные вещи типа: "черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!" и "вали в Африку!". Слава Богу, до драки дело не дошло, поэтому со мной все нормально, но ...
1. Мне интересно, являюсь ли Я украинцем для своего государства, какие критерии патриотизма существуют в ней?!
2. Насколько Олимпийский чемпион может безопасно чувствовать себя на своей Родине и в родном городе?!
3. И нормально ли в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые посвящают жизнь его прославлению?!", - написал Беленюк.
Тем временем, под постом Беленюка появились сотни комментариев в его поддержку.