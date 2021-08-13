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"Вали в Африку!", - группа молодчиков в центре Киева пыталась спровоцировать на конфликт олимпийского чемпиона Беленюка

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"Вали в Африку!", - группа молодчиков в центре Киева пыталась спровоцировать на конфликт олимпийского чемпиона Беленюка
Сегодня, в центре Киева группа молодчиков пыталась спровоцировать на конфликт олимпийского чемпиона в греко-римской борьбе, народного депутата Жана Беленюка, выкрикивая в его сторону расистские лозунги.

Об этом сам Беленюк сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Несколько минут назад, неизвестные мне молодые люди, подойдя ко мне в центре Киева (Печерск), пытались спровоцировать конфликт! Выкрикивая обидные вещи типа: "черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!" и "вали в Африку!". Слава Богу, до драки дело не дошло, поэтому со мной все нормально, но ...

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1. Мне интересно, являюсь ли Я украинцем для своего государства, какие критерии патриотизма существуют в ней?!
2. Насколько Олимпийский чемпион может безопасно чувствовать себя на своей Родине и в родном городе?!
3. И нормально ли в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые посвящают жизнь его прославлению?!", - написал Беленюк.

Тем временем, под постом Беленюка появились сотни комментариев в его поддержку. 

Вали в Африку!, - группа молодчиков в центре Киева пыталась спровоцировать на конфликт олимпийского чемпиона Беленюка 01
Вали в Африку!, - группа молодчиков в центре Киева пыталась спровоцировать на конфликт олимпийского чемпиона Беленюка 02
Вали в Африку!, - группа молодчиков в центре Киева пыталась спровоцировать на конфликт олимпийского чемпиона Беленюка 03
Вали в Африку!, - группа молодчиков в центре Киева пыталась спровоцировать на конфликт олимпийского чемпиона Беленюка 04

Топ комментарии

  • Дмитрий Иванов c94c0f2c
    руснявые провокаторы скорее всего
  • Оксана Жук f81a5f3c
    100процентів. Треба було затримувати і виясняти хто такі.
  • Kenwood HiFi
    Кацапы заплатили каким-то недоумкам, вменяемый украинец такого не сделает...
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