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Польша объявила о начале четвертой волны COVID-19

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Польша объявила о начале четвертой волны COVID-19
Количество заражений коронавирусом каждую неделю растет на 20-30%.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".

По его словам, в Польше уже началась четвертая волна коронавируса.

За сутки 12 августа в Польше подтверждены 196 новых случаев COVID-19. 6 человек умерли, 186 выздоровели.

Андрусевич подчеркнул, что эти цифры несколько меньше, чем обычно. Он прогнозирует, что в ближайшие дни в Польше будет больше заражений.

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В Польше от коронавируса полностью вакцинировались более 17,8 млн человек человек - почти 47% населения.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    только наши коронавирус давно победившие асфальтоукладчиками....как-то не задумываются о таких пустяках...опять жеж леса садить пора ))) куда деть деньгу - нашлось ))))
  • три - пятнадцать
    с такой любовью к денежным знакам как у них, они себе и в гробах карманы понапришивают, понабивают их копейкой и с собой туда заберут.
  • Maxim Ak-Murza
    Еду вакцинироваться Модерной через 20 мин...
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