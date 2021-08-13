Польша объявила о начале четвертой волны COVID-19

Количество заражений коронавирусом каждую неделю растет на 20-30%.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".

По его словам, в Польше уже началась четвертая волна коронавируса.

За сутки 12 августа в Польше подтверждены 196 новых случаев COVID-19. 6 человек умерли, 186 выздоровели.

Андрусевич подчеркнул, что эти цифры несколько меньше, чем обычно. Он прогнозирует, что в ближайшие дни в Польше будет больше заражений.

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В Польше от коронавируса полностью вакцинировались более 17,8 млн человек человек - почти 47% населения.