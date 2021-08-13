Нарушения в подготовке к новому учебному году обнаружены у 65% школ, - Госпродпотребслужба

Госпродпотребслужба провела инспекцию в 1 791 школе на предмет готовности к новому учебному году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы.

Так, нарушения были выявлены в 1174 заведениях общего среднего образования, то есть в 65%

"Нарушения, которые были выявлены в ходе проверок, в первую очередь касаются состояния оборудования и пищеблоков, где будет готовиться пища для детей. Среди наиболее распространенных нарушений: недостаточное количество кухонной и столовой посуды, отсутствие условий для мытья рук на пищеблоках и в обеденных залах и др", - говорится в сообщении.

При проверке 28 учреждений общего среднего образования Черкасской области, нарушения выявлены в 22 из них. В Черниговской области специалисты Госпродпотребслужбы участвовали в 169 комиссионных проверках учреждений общего среднего образования. В семи учреждениях выявлены нарушения, в частности: недостаточное количество холодильного и технологического оборудования; недостаточное количество столовой и кухонной посуды, необходимость проведения капитального ремонта. В Киеве 11 учреждениях общего среднего образования в течение длительного времени не принимаются меры по приведению пищеблоков в соответствие (проведение ремонтных работ с установкой необходимого технологического оборудования) в Оболонском районе - 2 школы, Печерском - 1 школа, Подольском - 2 школы, Святошинском - 2 школы , Соломенском - 3 школы, Шевченковском - 1 школа.

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