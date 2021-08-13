Войска РФ с начала суток один раз нарушили режим "тишины", потерь нет, - штаб ООС
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С начала суток российско-оккупационные войска один раз открывали огонь, потерь среди личного состава украинских воинов нет.
Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, передает Цензор.НЕТ.
Возле Невельского оккупанты открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.
На обстрел российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
К операции Объединенных сил привлечены и другие составляющие сил обороны, которые выполняют задачи по назначению. Так, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 11 гектаров территории и передали на уничтожение 119 взрывоопасных предметов.