Чиновнице Госгеокадастра сообщено о подозрении в хищения земель на Черниговщине, - СБУ
1 7626
Киберспециалисты СБУ выявили схемы хищения сельскохозяйственных земель чиновниками Госгеокадастра в Черниговоской области. Уже вторая топ-чиновница Госгеокадастра получила сообщение о подозрении.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Сотрудники СБУ установили, что в результате ненадлежащего исполнения служебных обязанностей, чиновница незаконно подписала ряд приказов, которыми незаконно передал в частную собственность большие земельные участки.
По данному факту ей сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.
На момент совершения преступления чиновница занимала должность и.о. начальника Главного управления Госгеокадастра в Черниговской области.