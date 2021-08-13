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Ни одна из 5 инициатив о проведении референдума не смогла набрать в срок 3 млн подписей, - ЦИК

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Ни одна из 5 инициатив о проведении референдума не смогла набрать в срок 3 млн подписей, - ЦИК
В мае 5 инициативных групп заявили о желании провести всеукраинский референдум по народной инициативе. Ни одна из них не успела за 90 дней набрать необходимые 3 млн. подписей.

Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия, информирует Цензор.НЕТ.

"14 мая ЦИК зарегистрировала 5 инициативных групп всеукраинского референдума по народной инициативе. У инициативных групп было 90 дней (до 12 августа 18:00), чтобы собрать 3 млн. подписей украинцев в поддержку инициативы проведения референдума и передать подписные листы и протокол об итогах сбора подписей Комиссии", - сказано в сообщении.

ЦИК не получила эти документы и прекратила инициативы по проведению референдумов.

Читайте: Сейчас проводить всеукраинский референдум - очень дорого, эти средства есть куда направить, - Разумков

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Поки при владі зелень, всі референдуми до сраки дверці.
  • Виктор Ли a3db1a1b
    Ни одна из 5 инициатив о проведении референдума не смогла набрать в срок 3 млн подписей, - ЦИК - Цензор.НЕТ 1985 Ни одна из 5 инициатив о проведении референдума не смогла набрать в срок 3 млн подписей, - ЦИК - Цензор.НЕТ 1985 Ни одна из 5 инициатив о проведении референдума не смогла набрать в срок 3 млн подписей, - ЦИК - Цензор.НЕТ 1985 Ни одна из 5 инициатив о проведении референдума не смогла набрать в срок 3 млн подписей, - ЦИК - Цензор.НЕТ 1985 Ни одна из 5 инициатив о проведении референдума не смогла набрать в срок 3 млн подписей, - ЦИК - Цензор.НЕТ 1985 Ни одна из 5 инициатив о проведении референдума не смогла набрать в срок 3 млн подписей, - ЦИК - Цензор.НЕТ 1985 Ни одна из 5 инициатив о проведении референдума не смогла набрать в срок 3 млн подписей, - ЦИК - Цензор.НЕТ 1985 Ни одна из 5 инициатив о проведении референдума не смогла набрать в срок 3 млн подписей, - ЦИК - Цензор.НЕТ 1985 Ни одна из 5 инициатив о проведении референдума не смогла набрать в срок 3 млн подписей, - ЦИК - Цензор.НЕТ 1985 Який референдум якщо всі кажуть що 73%народу дурні..То з ким же проводити референдум?
  • Timer UA
    Брехня!©
    А хто рахував??
    Проти дерибану Землі НЕНЬКИ точняк було!!
    Рахували "дітки" підрахуя- Ківалова!
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