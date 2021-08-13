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"Автомагистраль-Юг" завершила ремонт нового участка трассы Р-33 Винница - Большая Михайловка. ФОТО

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В Одесской области завершили ремонт участка трассы Р-33 Винница - Турбов - Гайсин - Балта - Большая Михайловка от села Ангелиновка до села Розалевка в Раздельнянском районе.

Восстановление дороги провели согласно международным стандартам в рамках программы "Большая стройка", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальную страницу программы.

Автомагистраль-Юг завершила ремонт нового участка трассы Р-33 Винница - Большая Михайловка 01

"Протяженность восстановленного участка составляет 9 км (км 369 - км 378), она граничит с первым отремонтированным участком дороги Р-33, соединяющим села Степановка и Розалевка", - говорится в сообщении.

Автомагистраль-Юг завершила ремонт нового участка трассы Р-33 Винница - Большая Михайловка 02

Работы выполнила подрядная организация ООО "Автомагистраль-Юг". В прошлом году ремонтные работы продолжались на 7 участках автомобильной дороги Р-33 общей протяженностью 77 км.

Автомагистраль-Юг завершила ремонт нового участка трассы Р-33 Винница - Большая Михайловка 03

В этом году планируют отремонтировать 3 участка протяженностью 35 км. Ремонт на одном участке уже закончили, по двум ведутся проектные работы.

Автомагистраль-Юг завершила ремонт нового участка трассы Р-33 Винница - Большая Михайловка 04

Завершить ремонт трассы Р-33 по всей протяженности планируется в 2022 году.

Напомним, в рамках программы "Большая стройка" в этом году планируют обновить 4500 км государственных и 2000 км местных дорог.

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