Лидерам украинского экспорта надо готовиться к кризисным спадам, - Новак

Мировая торговля приходит в себя после коронакризиса, такие же тенденции наблюдаются и в Украине. Так, за 6 месяцев этого года на треть вырос экспорт отечественных товаров по сравнению с этим же периодом 2020-го, его сумма достигла почти 30 млрд долл. Половина всего украинского экспорта - продовольственное и металлургическое сырье

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Как отметил председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак, на наш сырьевой экспорт есть благоприятная конъюнктура.

"Но дальше природные колебания цен опустит цену, и не надо рассчитывать, что, например, весь следующий год у нас будет благоприятная конъюнктура на наш сырьевой экспорт", - заявил он.

Как отмечается, наибольшая экспортная позиция - зерновые и масличные культуры. Тендеры на новый урожай пшеницы уже объявили Филиппины, Япония, Алжир и Корея. Однако покупатели сдержанны - выжидают более дешевых цен.

Кроме того, для украинских производителей существуют дополнительные риски. Прежде всего - подорожание газа, которое негативно влияет на конкурентоспособность отечественной металлургии.

"В любом случае украинским производителям, лидирующим в экспорте, уже сейчас советуют готовиться к возможным кризисным спадам", — говорится в сообщении.