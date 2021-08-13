В школах работает 72 тысячи учителей пенсионного возраста, - Шкарлет

В украинских школах работают 72 тысячи учителей пенсионного возраста.

Об этом министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил в интервью изданию "Главком", передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, сколько в Украине учителей пенсионного возраста, глава МОН сказал: "Пенсионеров - 72 тысячи".

По словам Шкарлета, опыт учителей старшего возраста надо уважать, ведь в некоторых вопросах учебного процесса они могут быть более компетентными, чем младшие коллеги.

При этом министр отметил, что замену учителям пенсионного возраста "конечно, нужно искать". Он рассказал, что в этот процесс вовлечены педагогические высшие учебные заведения, классические университеты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Учитель может сам себе увеличить зарплату на 20%, пройдя сертификацию, - Шкарлет

"Сейчас мы меняем концепцию построения новой школы. Сегодня в процессе реформирования системы образования и появления Новой украинской школы появились и высшие учебные заведения, которые являются инструментом и базовыми учреждениями для подготовки таких новых учителей с новыми компетенциями, способными формировать новые подходы, в том числе и интерактивные. Именно для этого работает научный парк "Наукоград - Харьков". В середине августа появится помещения для технопарка в Пуще-Водице, который будем запускать в работу", - сказал Шкарлет.

Также читайте: Соотношение пенсионеров и работающих в Украине 1 к 1: последствия трудовой миграции