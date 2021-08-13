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НАТО усилит поддержку афганского правительства - Столтенберг

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НАТО усилит поддержку афганского правительства - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в пятницу союзники по альянсу обсуждали на заседании Североатлантического совета ситуацию в Афганистане.

"Мы продолжаем оценивать развитие событий на местах и находимся в постоянном контакте с афганскими властями и остальным международным сообществом. Нашей целью остается как можно сильнее поддерживать афганское правительство и силы безопасности", - говорится в заявлении генсека Североатлантического альянса, распространенном в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

"НАТО сохранит свое дипломатическое присутствие в Кабуле и продолжит адаптацию по мере необходимости", - сообщил Столтенберг.

Он отметил, что для НАТО безопасность своего персонала превыше всего.

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"Союзники по НАТО глубоко обеспокоены высоким уровнем насилия, вызванным наступлением талибов (боевиков запрещенной в России террористической организации "Талибан", - "ИФ"), включая нападения на мирных жителей, целенаправленные убийства и сообщения о других серьезных нарушениях прав человека", - продолжил генсек.

По его словам, талибам "необходимо понять, что они не будут признаны международным сообществом, если захватят страну силой".

"Мы по-прежнему привержены поддержке политического решения конфликта", - подчеркнул Столтенберг.

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Топ комментарии

  • АЛЕКС БОС
    Как нам знакома ваша ОБЕСПОКОИНОСТЬ!!
    Нам обошлось оккупацией Крыма, войной на Донбасе и 14 тыс. убитых.
    Жаль Афганистан.
  • Иван Иван 31509c93
    что то много на цензоре стало перепечаток с рашкованских сми
    уныло
  • Verter_98
    Ну тут сложная ситуация. С одной стороны наступают 30 тыс талибов (в основном селяне с гор на мотоциклах). С другой стороны афганская армия 300 тыс. Кстати обученная и вооруженная теми же американцами. Казалось зачем там американцы?
    Проблема в том что местные власти и всякие духовные авторитеты уже договорились с талибами обо всём и радостно сдают города группам пастухов на моциках.
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