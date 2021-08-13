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Красный Крест направил на оккупированную часть Донбасса 50 тонн гуманитарного груза. ФОТО

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Сегодня, 13 августа, на оккупированные РФ части Донецкой и Луганской областей Украины тремя грузовиками доставлен гуманитарный груз общим весом 56,6 тонн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

Красный Крест направил на оккупированную часть Донбасса 50 тонн гуманитарного груза 01

Отмечается, что гуманитарная помощь направлена от всех государств-членов Женевских Конвенций, которые делают взносы в глобальный бюджет Международного комитета Красного Креста.

Красный Крест направил на оккупированную часть Донбасса 50 тонн гуманитарного груза 02

Грузовики проследовали в ОРДЛО через КПВВ "Новотроицкое".

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Красный Крест направил на оккупированную часть Донбасса 50 тонн гуманитарного груза 03

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Топ комментарии

  • Green sheet
    Террористы благодарят вас за поддержку и говорят что благодаря вам они могут воевать и убивать людей вечно
  • Дмитро Гоголєв
    Если там российский мир и хорошо-чего туда все время помощь шлют,а не оттуда к нам,где плохо?
  • Роман Кокоровець
    а Червоний Хрест вже має допуск до катівень ? все піде на лікування підранків сепарні ...
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