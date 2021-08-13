Красный Крест направил на оккупированную часть Донбасса 50 тонн гуманитарного груза. ФОТО
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Сегодня, 13 августа, на оккупированные РФ части Донецкой и Луганской областей Украины тремя грузовиками доставлен гуманитарный груз общим весом 56,6 тонн.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.
Отмечается, что гуманитарная помощь направлена от всех государств-членов Женевских Конвенций, которые делают взносы в глобальный бюджет Международного комитета Красного Креста.
Грузовики проследовали в ОРДЛО через КПВВ "Новотроицкое".