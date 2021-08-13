Полиция должна жестко реагировать на такие случаи и пресекать их, - Зеленский о расистском инциденте с Беленюком

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на проявление расистских выпадов в отношении украинского борца Жана Беленюка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в твиттере.

"Украинский гимн прозвучал на Олимпиаде в Токио 2020 именно благодаря Жану Беленюку! Он - один из самых достойных сынов Украины, им гордится наш народ! А любые проявления расизма или ксенофобии в Украине недопустимы! Полиция должна жестко реагировать на такие случаи и пресекать их.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 13 августа в центре Киева группа молодчиков пыталась спровоцировать на конфликт олимпийского чемпиона в греко-римской борьбе, народного депутата Жана Беленюка, выкрикивая в его сторону расистские лозунги.

Нацполиция по даному факту заявила, что устанавливает обстоятельства инцидента. Позже в НПУ ссобщили , что данное событие внесено в ЕРДР по статье 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса Украины.