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Полиция должна жестко реагировать на такие случаи и пресекать их, - Зеленский о расистском инциденте с Беленюком

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Полиция должна жестко реагировать на такие случаи и пресекать их, - Зеленский о расистском инциденте с Беленюком
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на проявление расистских выпадов в отношении украинского борца Жана Беленюка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в твиттере.

"Украинский гимн прозвучал на Олимпиаде в Токио 2020 именно благодаря Жану Беленюку! Он - один из самых достойных сынов Украины, им гордится наш народ! А любые проявления расизма или ксенофобии в Украине недопустимы! Полиция должна жестко реагировать на такие случаи и пресекать их.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 13 августа в центре Киева группа молодчиков пыталась спровоцировать на конфликт олимпийского чемпиона в греко-римской борьбе, народного депутата Жана Беленюка, выкрикивая в его сторону расистские лозунги.

Нацполиция по даному факту заявила, что устанавливает обстоятельства инцидента. Позже в НПУ ссобщили , что данное событие внесено в ЕРДР по статье 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса Украины.

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Топ комментарии

  • Лариса fb3d953c
    Оно проснулось,заметило расистский выпад, а что наши спортсмены фоткаются с спортсменами агрессора оно не заметило, повылазило ему. А что агрессор в Украине свои магазины понастроил оно тоже не заметило, катаракта наверное на оба глаза. Ты торгуешь или воюешь, зеленая непонятка? Чего наши защитники погибают до сих пор каждый день, а тебе наплевать?
  • Andriy Kalnyshevsky
    Ты гля и бубося отдуплилась. А о погибших на фронте ниче не хочешь сказать?
  • Грышка Распутный 2
    Стесняюсь спросить: а как должна реагировать полиция на предательство при проведении операции по задержанию вагнеровцев ??? Полиция должна жестко реагировать на такие случаи и пресекать их, - Зеленский о расистском инциденте с Беленюком - Цензор.НЕТ 8921 Спрашиваю просто с интереса...
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