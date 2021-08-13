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"Никто меня не заставит уехать", - Беленюк поблагодарил людей за поддержку после расистского инцидента, а Нацполицию за оперативную реакцию

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"Никто меня не заставит уехать", - Беленюк поблагодарил людей за поддержку после расистского инцидента, а Нацполицию за оперативную реакцию
Народный депутат и олимпийский чемпион Жан Беленюк поблагодарил поддержавших его людей и сотрудников Национальной полиции, которые оперативно отреагировали на расистский инцидент.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Беленюк отметил: "Спасибо всем, кто пишет слова поддержки, получил сотни звонков, но уже нет сил что-то комментировать. Со мной все Ок! Хочу отдохнуть! Дни по прилету из Токио действительно стали крайне активными. Спасибо министру Денису Монастырскому и представителям Национальная полиция Украина за оперативную реакцию. Дал все необходимые показания. Я люблю свою страну, она мне дала все что имею и никто меня не заставит уехать, а неадекват существуют абсолютно везде! Просто иногда они встречаются на нашем пути".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 13 августа в центре Киева группа молодчиков пыталась спровоцировать на конфликт олимпийского чемпиона в греко-римской борьбе, народного депутата Жана Беленюка, выкрикивая в его сторону расистские лозунги.

Нацполиция по даному факту заявила, что устанавливает обстоятельства инцидента. Позже в НПУ ссобщили , что данное событие внесено в ЕРДР по статье 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса Украины.

С заявлениями, осуждающими подобные случаи выступила политическая партия "Слуга народа", а также президент Украины Владимир Зеленский. 

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Топ комментарии

  • Шимус
    Шось я не вірю у історію Беленюка про начебто расистський напад у п'ятницю вдень посеред центру Київа. Щось від цього тхне кварталом та політтехнологіями. І партія Слуг зреагувало миттєво, менше ніж за годину після події,начебто сіділа та чекала, коли ж там нападуть. "Никто меня не заставит уехать", - Беленюк поблагодарил людей за поддержку после расистского инцидента, а Нацполицию за оперативную реакцию - Цензор.НЕТ 1373Якщо зараз піде розкачка чогось накшталт "Беленюк ливс метер", крики з усіх рупорів , переслідування та залучення Нацгвардіі і усього складу Київської поліції, то точно придумали. "Никто меня не заставит уехать", - Беленюк поблагодарил людей за поддержку после расистского инцидента, а Нацполицию за оперативную реакцию - Цензор.НЕТ 1373О, і Зеля зреагував у твіторі через 24 хвилини після Слуг. Блискавична реакція просто у п'ятницю ввечорі. То його тижнями знайти не можуть, а тут - кулею відреагував. Щось схоже вони усі разом сиділи та разом із Жаном і слугами писали сценарій расистського нападу "Никто меня не заставит уехать", - Беленюк поблагодарил людей за поддержку после расистского инцидента, а Нацполицию за оперативную реакцию - Цензор.НЕТ 8178
  • marusia klimova
    Жан, это неприлично хайпить на своем цвете кожи! В Украине это не катит. Сейчас ещё идиот зелёный с антисемитизмом выползет хрипеть. Задолбали мрази квартальные!
  • Maxim Ak-Murza
    В 2016 году обжимался с **********.
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