"Никто меня не заставит уехать", - Беленюк поблагодарил людей за поддержку после расистского инцидента, а Нацполицию за оперативную реакцию

Народный депутат и олимпийский чемпион Жан Беленюк поблагодарил поддержавших его людей и сотрудников Национальной полиции, которые оперативно отреагировали на расистский инцидент.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Беленюк отметил: "Спасибо всем, кто пишет слова поддержки, получил сотни звонков, но уже нет сил что-то комментировать. Со мной все Ок! Хочу отдохнуть! Дни по прилету из Токио действительно стали крайне активными. Спасибо министру Денису Монастырскому и представителям Национальная полиция Украина за оперативную реакцию. Дал все необходимые показания. Я люблю свою страну, она мне дала все что имею и никто меня не заставит уехать, а неадекват существуют абсолютно везде! Просто иногда они встречаются на нашем пути".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 13 августа в центре Киева группа молодчиков пыталась спровоцировать на конфликт олимпийского чемпиона в греко-римской борьбе, народного депутата Жана Беленюка, выкрикивая в его сторону расистские лозунги.

Нацполиция по даному факту заявила, что устанавливает обстоятельства инцидента. Позже в НПУ ссобщили , что данное событие внесено в ЕРДР по статье 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса Украины.

С заявлениями, осуждающими подобные случаи выступила политическая партия "Слуга народа", а также президент Украины Владимир Зеленский.