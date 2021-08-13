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Фермер на Киевщине распахал курган, имеющий историческую ценность. Ему грозит до 2 лет тюрьмы, - прокуратура

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Фермер на Киевщине распахал курган, имеющий историческую ценность. Ему грозит до 2 лет тюрьмы, - прокуратура
В Киевской области будут судить 50-летнего мужчину, который самовольно занял земельный участок, относящийся к землям историко-культурного назначения, обвинительный акт направили в суд

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 13 августа сообщила пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

"Весной 2021 года житель Володарской громады с помощью сельскохозяйственной техники вспахал самовольно занятый земельный участок и засеял его. На указанной земле был расположен курган, который датированный III тыс. до н.э. – I тыс. н.э.", – отметили в сообщении.

В прокуратуре заявили, что фермеру за безвозвратно утерянное культурное наследие местного значения, которое находится под охраной государства, грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до четырех лет или лишение свободы на срок до двух лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Житель Харьковщины самовольно захватил участок с памятником археологии и засеял его пшеницей, - прокуратура

Топ комментарии

  • Ksenia VB
    От козел....
  • Вася Шевченко f77d76ba
    фермери бувають різними )))
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    В Україні до Дня Незалежності виростили "патріотичні" яблука (фото)

    Фермер на Київщині розорав курган, який має історичну цінність. Йому загрожує до 2 років в'язниці, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1827

    Українські фермери продовжують тішити громадян своїми "мистецькими витворами" у процесі вирощення овочів та фруктів. Так, нещодавно на одній із ферм у Вінниці до Дня Незалежності підприємці виростили яблука із національним символом - Тризубом.

    МОЛОДЦІ !!!
  • Pavel Preobrazhenskiy
    верхний дерн повредил? Не уж то, аутентичность навсегда утрачена?))Фермер на Київщині розорав курган, який має історичну цінність. Йому загрожує до 2 років в'язниці, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1905
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