Семь человек забросали украинца бутылками в польском городе

Полиция, по словам очевидицы, видела, что происходит, но никак не отреагировала.

Об этом сообщает польськое издание Dzień Dobry Włocławek, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Нападение произошло в городе Влоцлавек Куявско-Поморского воеводства. Журналистам стало известно о нем от обратившейся в редакцию женщины, которая рассказала, что стала свидетельницей опасной ситуации.

"Семеро парней бросали бутылки в украинца. Они вели себя скандально, вульгарно, так что мы боялись пройти мимо. Наша дорогая полиция сделала три обхода и пошла дальше", - рассказывает свидетельница события.

Полиция подтвердила, что такой инцидент произошел на площади Свободы 8 августа. По информации правоохранителей, семь человек вели себя агрессивно по отношению к прохожим и преследовали человека. Полиция не уточнила национальность этого мужчины.

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Полиция сообщила, что полицейские пытались найти группу агрессивных мужчин, но безуспешно.

"У точки общественного питания полицейские обнаружили несколько лиц, указавших, в каком направлении пошла агрессивная группа мужчин. Полицейские пошли в то место, но людей там не обнаружили", - отметил Томаш Томашевский из главного управления полиции в Влоцлавке. В полиции также отметили, что никто из очевидцев не проинформировал правоохранителей о преступлении. О состоянии пострадавшего ничего не известно.

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