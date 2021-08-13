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Зеленский ввел в действие решение СНБО "О состоянии водных ресурсов Украины"

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Зеленский ввел в действие решение СНБО "О состоянии водных ресурсов Украины"
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 30 июля 2021 года "О состоянии водных ресурсов Украины".

Как пеедает Цензор.НЕТ, соответствующий указ глава государства подписал в пятницу, текст размещен на сайте президента.

Среди прочего правительству Украины поручено создать межведомственный координационный совет по вопросам водных ресурсов Украины при участии представителей Офиса президента, аппарата СНБО, центральных и местных органов исполнительной власти.

Кроме того, планируется принять закон "О общенациональной целевой социальной программе "Питьевая вода Украины" на 2022-2026 годы (регистрационный номер 5723).

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МИД, Минфину вместе с Киевской городской госадминистрации при участии акционерного общества "Акционерная компания "Киевводоканал" поручено подготовить и направить официальные обращения к правительству Японии и Японскому агентству международного сотрудничества с целью ускорения заключения договора генерального подряда для реализации проекта "Реконструкция сооружений очистки сточных канализационных вод и строительство технологической линии по обработке и утилизации осадков Бортнической станции аэрации".

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Топ комментарии

  • Володимир Сливка
    Нічого із вищенадрукованого так і не зрозумів,Зрозумів тільки одне,що підросли діти чиновників і для них створюють ,,робочі місця та посади,,за державний кошт.
    А про те що вони говорять вже існувало та існує але теж бездіє за державні тоб-то наші із вами кошти.
  • Scorpman Y
    САНКЦИИ ЗЕЛЕНСКОГО - ЭТО ТАКИЕ САНКЦИИ!
    В Украине начали работать супермаркеты российской сети Mere. В Никополе и Павлограде они функционируют с лета, а к концу года их может быть 40 по всей стране. При этом властям прекрасно известно, что владелец Mere - российская сеть Светофор. И это один из крупнейших ритейлеров России.
    Самое интересное, что о планах компании вернуться на украинский рынок давно знали в СНБО, а его секретарь Данилов называл это "провокацией и спецоперацией России". Но у зелёных на словах одно, а на деле другое.
    ❗️ Скажите мне, что это за государство,
    ✅ Если накладываются "санкции" на "Спортмастер", а он продолжает спокойно работать?
    ✅ Если глава органа, отвечающего за национальную безопасность, называет открытие магазинов Mere "спецоперацией России", но российские владельцы не только не закрываются, но и расширяют свою сеть?
    ✅Если вся борьба с колаборантом Медведчуком сводится к его отсидке под "домашним арестом" у себя во дворце, невыдача бандита Коломойского Штатам и сливы спецопераций агрессору.
    ✅ Если гарант Конституции на каждом углу кричит: "Почему мы ещё не в НАТО?", а британский посол заявляет, что Зе пальцем не шевелит для того, чтобы приблизить такую возможность?
    Я согласен с Даниловым: всё вышеперечисленное - спецоперация России. Единственное, о чём он умалчивает, так это о том, что Зе-власть - часть этой спецоперации.
    (c)самій сок 2
  • Sophia-Maria Duglass
    Не тільки уявляю 😀
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