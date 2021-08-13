2 воинов ранены в результате вражеского обстрела из минометов и артиллерии, - пресс-центр ОС

13 августа в результате артиллерийского обстрела со стороны российских оккупантов получили ранения двое украинских военнослужащих.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Сегодня, 13 августа, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 и 82 мм. В результате обстрела получили ранения два военнослужащих Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

После оказания первой медицинской помощи воинов транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного воина - средней тяжести, другого - удовлетворительное.

В ответ на обстрелы украинские военнослужащие открыли огонь, прекратив действия врага.

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О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.