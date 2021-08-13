Под эгидой Евросоюза Украина отправляет военных в Боснию и Герцеговину

Президент Владимир Зеленский подписал указ "О направлении национального персонала для участия Украины в операции ЕС" Алтея

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Как передает Цензор,НЕТ соответствующий указ №358 / 2021 от 13 августа опубликован на сайте главы государства.

"Учитывая обязательства Украины как государства - члена Организации Объединенных Наций и партнера ассоциации с ЕС в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны , принимая во внимание Резолюцию Совета Безопасности ООН № 1551, одобренную единогласно 9 июля 2004, которая приветствовала намерение ЕС начать военную операцию в Боснии и Герцеговине, а также решение Совета ЕС от 12 июля 2004 о начале операции ЕС "Алтея" в Боснии и Герцеговине и Резолюцию Совета безопасности ООН от 22 ноября 2004 года № 1575, действуя на основании официального приглашения на участие в операции ЕС "Алтея" в Боснии и Герцеговине от имени Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности и вице-президент Европейской Комиссии, с учетом соглашения между Европейским Союзом и Украиной об определении общей схемы участия Украины в операциях Европейского Союза по урегулированию к риз, ратифицированной Законом Украины от 6 марта 2008 года № 137-VI, учитывая, что участие Украины в операции ЕС "Алтея" будет способствовать укреплению ассоциированного партнерства между Украиной и ЕС, государствами - членами ЕС, а также всестороннему сотрудничеству с Боснией и Герцеговиной, что отвечает национальным интересам Украины, на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины и в соответствии с Законом Украины "Об участии Украины в мижнароднихйоперациях по поддержанию мира и безопасности" постановляю направить национальный персонал (из числа военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины) общей численностью до двух человек для участия Украины в операции ЕС "Алтея" в Боснии и Герцеговине", - говорится в документе.

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