Зарплату объявившим голодовку медикам со Львовщины не платят из-за просчетов руководства больницы, - НСЗУ

Больница оказывает услуги только амбулаторно и не может заключить стационарный пакет, так как для этого в ней нет ни оборудования, ни специалистов. На зарплаты она тратит в 2 раза больше денег, чем зарабатывает своими услугами.

Об этом сказано в комментарии, который Национальная служба здравоохранения предоставила изданию "Украинская правда", сообщает Цензор.НЕТ.

В НСЗУ сообщили, что, хотя население города Сосновка составляет 11 тыс. человек, декларации с семейными врачами этой больницы заключили только 387 человек.

Также заведение предоставляет услуги по амбулаторной медицинской помощи, стоматологии и мобильному паллиативу. Этот объем услуг не приносит медучреждению достаточно средств от НСЗУ.

При этом расходы на заработную плату в 2 раза превышают доходы за предоставленные пациентам услуги. В месяц больница получает более 400 тысяч гривен, а на зарплату врачам тратит 824 тысячи.

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Также заведение не может заключить договор с НСЗУ на стационарный пакет. Поскольку в больнице нет ни оборудования, ни специалистов для такой работы.

"В больнице менялись руководители, но они не показали достаточной управленческой способности, чтобы выбрать стратегию развития, составить реалистичный финансовый план и вывести больницу из кризиса. В заведении не проанализировали реальную потребность в медицинских услугах жителей региона, не определили структуру этих услуг, их количество. Соответственно не смогли решить, что целесообразно развивать и куда вкладывать деньги. Среднемесячные расходы учреждения на оплату труда – 824 073 грн. Это 76,8% всех расходов больницы", - отметили в НСЗУ.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 медиков Сосновского городской больницы на Львовщине, объявили голодовку из-за невыплаты заработной платы всему трудовому коллективу с апреля этого года.