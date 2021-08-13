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Главные новости 13 августа: Расистский скандал с Беленюком, Меркель заедет к Путину

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Главные новости 13 августа: Расистский скандал с Беленюком, Меркель заедет к Путину
К Беленюку на Печерске пристали расисты, Меркель побывает у Путина перед встречей с Зеленским, у Кивы собираются конфисковать 1,2 млн грн - главные новости Украины 13 августа.

Расистский скандал с Беленюком

К народному депутату, олимпийскому чемпиону Жану Беленюку на столичном Печерске подошла группа молодых людей. Они выкрикивали что-то о патриотизме и "черной обезьяне", а также советовали ему "валить в Африку". До драки дело не дошло.

Беленюк уже дал показания Нацполиции - она устанавливает все обстоятельства случившегося. Расследовать инцидент требует партия "Слуга народа". Поддержку спортсмену высказал президент. "Никто меня не заставит уехать", - заявил Беленюк.

Меркель заедет к Путину

Перед визитом в Киев канцлер Германии Ангела Меркель побывает в Москве. С президентом РФ Владимиром Путиным она собирается обсудить "Северный поток-2", а также "состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях" и "ряд актуальных международных и региональных вопросов".

У Кивы отберут 1,2 млн за жомовую яму

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры и постановил конфисковать у народного депутата "ОПЗЖ" Ильи Кивы 1,2 млн гривен, которые тот получил от сдачи в аренду жомовой ямы. Яма при этом не принадлежит Киве - он вообще не имеет на нее прав.

Конкурс на главу БЭБ

Комиссия целый день проводила собеседования с кандидатами на должность главы Бюро экономической безопасности. По их результатам из 12 претендентов осталось трое - глава ГФС Вадим Мельник, член Совета НБУ Василий Горбаль и прокурор Офиса генпрокурора Аттила Ковчи.

Руководство государственной зерновой корпорации поймали на махинациях на 57 млн долларов

Обыски у чиновников Государственной продовольственно-зерновой корпорациипровели еще накануне. А сегодня ее глава попытался покинуть страну - но чиновника поймали в Борисполе. Корпорация заявляет, что работает в штатном режиме и будет способствовать расследованию. 

Магучих вызвали на беседу в Минобороны

"Ковра там не было", - подчеркнула проводившая разговор замминистра обороны Анна Маляр. Она отметила, что спортсменка сожалеет об использовании ее фотографии в антиукраинской пропаганде.

Россия высылает корреспондентку ВВС, разозлившую Лукашенко

Сара Рейнсфорд должна покинуть Москву до 31 августа - россияне не продлили ей рабочую визу. На недавней пресс-конференции она спросила Лукашенко, не считает ли тот, что потерял после репрессий в отношении мирных граждан легитимность.

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Топ комментарии

  • olele
    Сьогодні, 13 серпня, з Херсона до Києва Дніпром рушила баржа з кавунами, повідомив Олександр Синенко, президент кооперативу «Південний союз», що об'єднує 18 фермерських господарств.
    Він уточнив, що кавуни вирощено на підприємстві в селі Чулаківка, що біля Херсону.
    Зазвичай баржа пливе чотири-п'ять днів. Потім ці херсонські кавуни продаються у мережі супермаркетів «Сільпо».
    Переправленням херсонських кавунів до Києва вже п'ятий рік поспіль займається компанія «Нібулон». У 2017 році майже весь інший врожай кавунів на Херсонщині згорів через 55-градусну спеку. Тоді баржа з кавунами стала приводом для численних жартів і мемів. У неї з'явився свій Twitter, а також можливість відстежувати її пересування по Дніпру онлайн.
    Баржа з кавунами - це також медійна подія, покликана привернути увагу до конкурентності річкових перевезень.
  • Green sheet
    Меркель поедет просить хорошую пенсию у Х***ла в виде акций Газпрома или кресло в совете директоров Роснефти?
  • olele
    А мені це навіть подобається. Пошуміли про літаки - увесь фейсбук вивчив ціноутворення в аеропортах і всі найближчі до Києва аеродроми. Написав Гройсман про кавуни - другий день всі вивчають систему внутрішніх судноплавних шляхів України, її поточний стан і вклад у це агрохолдингу "Нібулон", на який, а не на профуканий бездарно росіянам "Укррічфлот" і покладаються всі наші надії про відродження дніпровського судноплавства. - https://tyzhden.ua/Columns/50/197482
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