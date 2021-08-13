Бывшему послу Азербайджана Вагабзаде, который назвал россиян "свиньями", на 50 лет запретили въезд в РФ
Об этом сообщила пресс-служба российского МВД, информирует Цензор.НЕТ.
Запрет в МВД РФ назвали работой "по ограничению въезда в страну иностранных граждан, которые публично выражают пренебрежительное отношение к русскому языку, жителям России и соотечественникам, проживающим за рубежом, а также в агрессивной форме высказывают оскорбления в их адрес".
Напомним, 11 августа Вагабзаде записал видеообращение, в котором назвал россиян "свиньями, которые воняют на весь мир" и пообещал подарить российскому политику Владимиру Жириновскому намордник.
МИД Азербайджана не стал комментировать инцидент и отметил, что господин Вагабзаде был уволен из министерства в 2016 году "за недостатки в деятельности", и теперь не представляет ни министерство, ни какой-либо другой государственный орган.
Ранее Вагабзаде был послом Азербайджана в Беларуси, Молдове и Пакистане.