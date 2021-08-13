Бывшему послу Азербайджана Вагабзаде, который назвал россиян "свиньями", на 50 лет запретили въезд в РФ

Министерство внутренних дел России 12 августа запретило на 50 лет въезд в страну бывшему послу Азербайджана Исфандияру Вагабадзе.

Об этом сообщила пресс-служба российского МВД, информирует Цензор.НЕТ.

Запрет в МВД РФ назвали работой "по ограничению въезда в страну иностранных граждан, которые публично выражают пренебрежительное отношение к русскому языку, жителям России и соотечественникам, проживающим за рубежом, а также в агрессивной форме высказывают оскорбления в их адрес".

Напомним, 11 августа Вагабзаде записал видеообращение, в котором назвал россиян "свиньями, которые воняют на весь мир" и пообещал подарить российскому политику Владимиру Жириновскому намордник.

МИД Азербайджана не стал комментировать инцидент и отметил, что господин Вагабзаде был уволен из министерства в 2016 году "за недостатки в деятельности", и теперь не представляет ни министерство, ни какой-либо другой государственный орган.

Ранее Вагабзаде был послом Азербайджана в Беларуси, Молдове и Пакистане.

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