Для занятия должности главы РГА необходим сертификат о владении украинским языком, - указ Зеленского

Президент Владимир Зеленский дополнил перечень документов для предложений на должности председателей районных государственных администраций копией сертификата о владении государственным языком.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе №360 / 2021, опубликованном на сайте Офиса Президента.

В частности, глава государства внес изменения в Порядок подготовки предложений и предварительного рассмотрения кандидатур для назначения на должности и освобождения от должностей руководителей местных государственных администраций, утвержденного Указом Президента Украины от 4 августа 2006 года № 675.

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Президент дополнил перечень необходимых документов при внесении предложений по кандидатурам для назначения на должности председателей районных государственных администраций следующим пунктом: "копия государственного сертификата об уровне владения государственным языком, что подтверждает соответствующий уровень владения государственным языком, определенный Национальной комиссией по стандартам государственного языка".

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Кроме того, Президент расширил пункт по оказанию трудовой книжки при предложениях по кандидатурам для назначения на должности председателей РГА. Ранее необходимо было копия трудовой книжки (для военнослужащих - послужной список). Теперь Глава государства указал, что необходимо подать копию трудовой книжки (при наличии), послужной список (для военнослужащих) или сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лицах Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

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