Для занятия должности главы РГА необходим сертификат о владении украинским языком, - указ Зеленского
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе №360 / 2021, опубликованном на сайте Офиса Президента.
В частности, глава государства внес изменения в Порядок подготовки предложений и предварительного рассмотрения кандидатур для назначения на должности и освобождения от должностей руководителей местных государственных администраций, утвержденного Указом Президента Украины от 4 августа 2006 года № 675.
Президент дополнил перечень необходимых документов при внесении предложений по кандидатурам для назначения на должности председателей районных государственных администраций следующим пунктом: "копия государственного сертификата об уровне владения государственным языком, что подтверждает соответствующий уровень владения государственным языком, определенный Национальной комиссией по стандартам государственного языка".
Кроме того, Президент расширил пункт по оказанию трудовой книжки при предложениях по кандидатурам для назначения на должности председателей РГА. Ранее необходимо было копия трудовой книжки (для военнослужащих - послужной список). Теперь Глава государства указал, что необходимо подать копию трудовой книжки (при наличии), послужной список (для военнослужащих) или сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лицах Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.