Инструкторы Нацгвардии США провели для военнослужащих ВСУ тренинг по эксплуатации автомобилей HMMWV. ФОТОрепортаж

В течение недели на базе одной из воинских частей автотехнического обеспечения Сил логистики ВСУ проходили курсы подготовки специалистов технического обслуживания и водителей автомобилей HMMWV с участием представителей Национальной гвардии США.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Водители, инструкторы и техники подразделений по вопросам эксплуатации, технического обслуживания автомобилей HMMWV ознакомились с современными приборами диагностики, обслуживания и ремонта этих машин, разработкой программы управления, организацией технического обслуживания и программами подготовки водителей.

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Кроме этого, совместно с американскими коллегами были проведены занятия по практическому вождению автомобилей днем ​​и в ночное время.

"Во время проведения курсов военнослужащие, кроме приобретения практических навыков, обменялись опытом по вопросам эксплуатации, ремонта, обслуживания и практического вождения автомобилей HMMWV с учетом применения их в боевых условиях", - говорится в сообщении.

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По окончании курсов военнослужащие получили соответствующие сертификаты.