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Инструкторы Нацгвардии США провели для военнослужащих ВСУ тренинг по эксплуатации автомобилей HMMWV. ФОТОрепортаж

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В течение недели на базе одной из воинских частей автотехнического обеспечения Сил логистики ВСУ проходили курсы подготовки специалистов технического обслуживания и водителей автомобилей HMMWV с участием представителей Национальной гвардии США.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Инструкторы Нацгвардии США провели для военнослужащих ВСУ тренинг по эксплуатации автомобилей HMMWV 01

Водители, инструкторы и техники подразделений по вопросам эксплуатации, технического обслуживания автомобилей HMMWV ознакомились с современными приборами диагностики, обслуживания и ремонта этих машин, разработкой программы управления, организацией технического обслуживания и программами подготовки водителей.

Инструкторы Нацгвардии США провели для военнослужащих ВСУ тренинг по эксплуатации автомобилей HMMWV 02

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Кроме этого, совместно с американскими коллегами были проведены занятия по практическому вождению автомобилей днем ​​и в ночное время.

Инструкторы Нацгвардии США провели для военнослужащих ВСУ тренинг по эксплуатации автомобилей HMMWV 03

"Во время проведения курсов военнослужащие, кроме приобретения практических навыков, обменялись опытом по вопросам эксплуатации, ремонта, обслуживания и практического вождения автомобилей HMMWV с учетом применения их в боевых условиях", - говорится в сообщении.

Инструкторы Нацгвардии США провели для военнослужащих ВСУ тренинг по эксплуатации автомобилей HMMWV 04

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По окончании курсов военнослужащие получили соответствующие сертификаты.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Ще б Головнокомандуючого, а не кловуна.
  • дмитрий иванов 527db324
    Ага, и к этим курсам ещё бы самих Хаммеров штук 500, в том числе и бронированных, не помешало бы Инструкторы Нацгвардии США провели для военнослужащих ВСУ тренинг по эксплуатации автомобилей HMMWV - Цензор.НЕТ 4509
  • дмитрий иванов 527db324
    Куда нам до Афганистана? Там голожопая средневековая дичь скоро вооружена будет лучше нас и транспорта иметь в разы больше. Сколько лярдов было вбухано за последние 20 лет и такой позорный результат ныне, тупо сдаются талибам целыми подразделениями и городами. Это к вопросу приоритетов США по безопасности
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