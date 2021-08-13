Инструкторы Нацгвардии США провели для военнослужащих ВСУ тренинг по эксплуатации автомобилей HMMWV. ФОТОрепортаж
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.
Водители, инструкторы и техники подразделений по вопросам эксплуатации, технического обслуживания автомобилей HMMWV ознакомились с современными приборами диагностики, обслуживания и ремонта этих машин, разработкой программы управления, организацией технического обслуживания и программами подготовки водителей.
Кроме этого, совместно с американскими коллегами были проведены занятия по практическому вождению автомобилей днем и в ночное время.
"Во время проведения курсов военнослужащие, кроме приобретения практических навыков, обменялись опытом по вопросам эксплуатации, ремонта, обслуживания и практического вождения автомобилей HMMWV с учетом применения их в боевых условиях", - говорится в сообщении.
По окончании курсов военнослужащие получили соответствующие сертификаты.