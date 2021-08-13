Польша продаст Украине 650 тыс. доз вакцины AstraZeneca в августе
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В августе Украина получит от Польши первую партию вакцины против COVID-19 фирмы AstraZeneca в количестве 650 тыс. доз. В целом же ожидается поступление от польского правительства 1,2 млн вакцин AstraZeneca.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.
"Мы вчера разговаривали с послом Украины в Польше, который выразил большую заинтересованность вакцинами. В Украине до сих пор не хватает вакцин, и там есть больше желающих вакцинироваться, чем доступных вакцин. Хотим направить в Украину вакцины, которые хранятся на складе", - сказал заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска.
Заместитель министра отметил, что Польша Украине эти вакцины продаст.
Краска добавил, что принимая решение о перепродаже вакцин, необходимо думать прежде всего о том, чтобы препараты не испортились.