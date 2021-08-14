"Начинается суперцикл цен": экономисты о возможном кризисе экспорта украинской металлургии. ВИДЕО

На фоне восстановления мировой экономики после коронакризиса, растет и украинская экономика. В частности, за 1 полугодие 2021 г. отечественный экспорт вырос примерно 30% против такого же периода в прошлом году, и составляет почти 30 млрд долларов. При этом половина украинского экспорта - это продовольственное и металлургическое сырье.

Об этом говорится в сюжете "5 канала", информирует Цензор.НЕТ.

И если цены на продовольствие спрогнозировать сложно, говорят экономисты, то с ценами на рынке железной руды и металлопродукции все еще сложнее. Сейчас они – высокие, но спад котировок возможен в ближайшей перспективе.

"Прогнозировать динамику на сырьевых рынках, как и на других рынках, просто физически не возможно. Поэтому сейчас мы не можем сказать, как долго это продержится. Базой для этого стала борьба с кризисом, потому что американцы напечатали очень много долларов. Частично эти доллары пошли в т. ч. на сырьевые рынки ... Некоторые говорят, что начинается суперцикл цен на сырье. Но это может быть просто инфляция и результат напечатанных средств. И если будет какой-то кризис, то этот суперцикл сразу закончится", – инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Кроме того, для украинских производителей есть дополнительные риски, предупреждают специалисты. Прежде всего, подорожание газа, что уже сейчас негативно влияет на конкурентоспособность отечественной металлургии. Поэтому украинским производителям, которые сейчас лидируют в экспорте, уже сейчас советуют готовиться к возможным кризисным спадам.