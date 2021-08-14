Активист, который защищал права уйгуров и сбежал из Китая, останется в Украине до конца года, - пограничники

Илисен Айеркен, 24-летний активист из Китая, казах по национальности (его казахское имя Ерсин Еркинулы), которого 8 августа задержали за нарушение украинского-словацкой границы, останется в Украине как минимум до конца этого года, пока будет длиться процедура рассмотрения заявления о предоставлении статуса беженца.

Такое решение принято по результатам судебного заседания Ужгородского горрайонного суда, сообщили Радио Свобода в Чопском пограничном отряде, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Ужгороде состоялось заседание отношении гражданина КНР 1997 года рождения. Несколько дней назад он был принят в порядке Соглашения о реадмиссии лиц за незаконное пересечение государственной границы с Украиной в Словакию, - комментирует Елена Трачук, пресс-секретарь Чопского пограничного отряда. - В ходе судебного заседания рассматривался вопрос о его задержании до завершения процедуры рассмотрения заявления о защите. Кстати, данное лицо пока документировано справкой об обращении за защитой в Украине, которая действительна до конца этого года".

По словам Трачук, мужчину в ноябре прошлого года уже задерживали на Львовщине сотрудники Государственной пограничной службы Украины при попытке незаконно попасть в Польшу. Тогда при себе он имел копию удостоверения личности гражданина КНР.

"По решению суда он получил наказание в виде штрафа и по решению Лычаковского районного суда задержан на срок 6 месяцев до идентификации личности. Пока он находился в пункте временного содержания, он обратился с заявлением о предоставлении защиты в Украине и был документирован соответствующей справкой. В начале декабря 2020 иностранец был освобожден из пункта временного содержания по решению апелляционного административного суда, - говорит пресс-секретарь. - Пока в Государственной миграционной службе длилось разбирательство его обращения, человек в очередной раз нарушил украинское законодательство и в первых числах августа 2021 незаконно пересек границу, чтобы попасть в страны ЕС".

После задержания за незаконное пересечение границы словацкими пограничниками Илисен Айеркен (это китайская передача его казахского имени Ерсин Еркинулы) подал еще одно заявление о защите в Украине. Сейчас после решения суда активист находится в пункте временного содержания иностранцев Чопского пограничного отряда.

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