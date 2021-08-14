Традиционная баржа с херсонскими арбузами отправится в Киев 14 августа

14 августа из Херсонской области в Киев отправится баржа с арбузами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба компании "Нибулон".

"14 августа несамоходное судно NBL-003 вместе с буксиром "Нодари Чантурия" отправится в пятый юбилейный полосатый рейс, а уже 20 августа груз прибудет на перегрузочный терминал "Нибулон" в Переяславе", – говорится в сообщении.

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На барже доставят 350 тонн арбузов, которые собраны в Херсонской области. Их планируют продавать в супермаркетах сети "Сільпо".



Впервые за 14 лет баржу с арбузами отправили в Киев летом 2017 года. Т



В 2020 году на барже в Киев доставили 300 тонн арбузов. На каждом арбузе была наклейка с QR-кодом, по которой можно узнать о его происхождении, а также об интересных местах в Херсонской области и о том, как до них добраться.

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