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Байден недооценил российский фактор, - экс-посол США в Киеве Тейлор о "Северном потоке-2"

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Байден недооценил российский фактор, - экс-посол США в Киеве Тейлор о "Северном потоке-2"
Экс-посол США в Украине Уильям Тейлор считает, что президент США Джо Байден недооценил российский фактор в вопросе "Северного потока-2", поставив на первое место германо-американские отношения.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЗН, об этом дипломат рассказал "РИА Новости".

"На мой взгляд, это решение должно было учитывать последствия российского рычага и способности России влиять на Украину и Европу благодаря "Северному потоку – 2", – сказал дипломат. – Но я подозреваю, что внутри администрации Байдена шли в первую очередь дебаты относительно влияния газопровода на американо-германские отношения. Думаю, что там меньше внимания уделяли российскому фактору, а больше – американо-немецкому", - рассказал Тейлор.

По его словам, администрации Байдена при рассмотрении этой проблемы следовало бы учитывать последствия российского рычага, а также способности Москвы влиять на Киев и Европу благодаря газопроводу. Дипломат объяснил, что в Вашингтоне, скорее всего, в первую очередь шли дебаты о влиянии проекта на германо-американские отношения. При этом больше внимания необходимо было уделить именно усилению России, подчеркнул экс-посол.

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Также дипломат усомнился в том, что в американской администрации могут быть советники или должностные лица с пророссийскими взглядами.

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Топ комментарии

  • Simon B
    Старый маразматик пару дней назад бродил по лужайке Белого Дома - не мог найти вход .
    А этот говорит-- просчитался с Россией.
    Было бы смешно, если бы не было так печально.
  • Simon B
    Выбрали не его.
    И Вы это знаете тоже.
    Ничего. Избавимся от этого несчастья.
  • Гранд Идальго
    А шо той Тейлор хочет от старого пердуна-маразматика? Нету комочков в манной кашке - Байдену уже хорошо. Недавно журналюге поддакнул, шо Путин убийца - пришлось Вован Вованычу жопу вылизывать. Кого волнует какой-то непонятный и далёкий российский, мать его, фактор, когда в собственной жопе полная разруха от геморроя и каждый поход на толчёк хуже атомной войны.
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