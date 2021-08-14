За минувшие сутки ранены 2 воина, наемники РФ дважды нарушали режим "тишины". В направлении Пивденного били из 122-мм артиллерии, - ООС

За минувшие сутки, 13 августа, российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на утреннюю сводку штаба ООС, опубликованную пресс-службой Минобороны.

Подчеркивается, что около Невельского оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В направлении Пивденного российские наемники применяли артиллерию калибра 122 мм и минометы 120-го и 82-го калибров.

"В результате вражеских обстрелов двое воинов получили осколочные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного раненого - средней тяжести, другого – удовлетворительное", - следует из сообщения.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали ответный огонь.

Кроме этого, подчеркивается, что по состоянию на 7 утра 14 августа нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 2 воинов ранены в результате вражеского обстрела из минометов и артиллерии, - пресс-центр ОС