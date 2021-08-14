В Украине за сутки от COVID-19 умер 21 человек, зафиксированы 1 353 новых случая заражения, 791 человек выздоровел

За сутки 13 августа 2021 года в Украине зафиксированы 1353 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 99, медработников - 33).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Кроме этого, подчеркивается, что за минувшие сутки:

◾ госпитализированы - 641 человек;

◾ летальных случаев - 21;

◾ выздоровели - 791 человек;

За сутки протестированы:

◾ методом ПЦР - 24962 человека,

◾ методом ИФА - 9121 человек,

◾ экспресс-тестами - 17068 человек.

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По данным Минздрава, за все время пандемии в Украине:

◾ заболели - 2 265 217 человек;

◾ выздоровели - 2 196 589 человек;

◾ летальных случаев - 53 238;

◾ проведено ПЦР-тестов - 11652141.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в г. Киев (198), Харьковской (138), Днепропетровской (117), Донецкой (98) и Одесской (81) областях", - уточнили в Минздраве.