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В Украине за сутки от COVID-19 умер 21 человек, зафиксированы 1 353 новых случая заражения, 791 человек выздоровел

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В Украине за сутки от COVID-19 умер 21 человек, зафиксированы 1 353 новых случая заражения, 791 человек выздоровел
За сутки 13 августа 2021 года в Украине зафиксированы 1353 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 99, медработников - 33).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Кроме этого, подчеркивается, что за минувшие сутки:

◾ госпитализированы - 641 человек;

◾ летальных случаев - 21;

◾ выздоровели - 791 человек;

За сутки протестированы:

◾ методом ПЦР - 24962 человека,

◾ методом ИФА - 9121 человек,

◾ экспресс-тестами - 17068 человек.

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По данным Минздрава, за все время пандемии в Украине:

◾ заболели - 2 265 217 человек;

◾ выздоровели - 2 196 589 человек;

◾ летальных случаев - 53 238;

◾ проведено ПЦР-тестов - 11652141.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в г. Киев (198), Харьковской (138), Днепропетровской (117), Донецкой (98) и Одесской (81) областях", - уточнили в Минздраве.

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Топ комментарии

  • Александр Товба
    Ні , в країні дуже багато уродів , які відмовляються вакцинуватися , носити в громадських місцях маски і їдуть в яку-небудь Затоку , де збирається безліч таких жу уродів .А через місяць : " убівают бізнєс і абманивают народ !".
  • Александр Товба
    Помиляєтесь , єдиний хоча б якийсь захист . Майже на 80 -90 відсотків . І від смерті майже на 100 . Думаю , варто зробити щеплення , особливо , коли оточує той самий "народ" .
  • Super Gut
    курортный сезон набирает обороты. зе-упыри активно работают над тем, чтобы в сентябре был локдаун, ведь именно в сентябре, прислуги кремля, будут лигитимизировать формулу штанмаера, а локдаун даст возможность "законно" подавлять протесты
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