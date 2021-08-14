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Россия и Китай неоднократно распространяли фейки о COVID-19, - министерство внутренней безопасности США

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Россия и Китай неоднократно распространяли фейки о COVID-19, - министерство внутренней безопасности США
США обвинили Россию и Китай в распространении фейков о COVID-19. Таким образом, по их мнению, они "подогревали" связанные с пандемией конспирологические теории.

Об этом сообщила пресс-служба министерства внутренней безопасности (МВБ) США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По заявлению американского министерства, противники США активизировали попытки запугать общество.

"Например, российские, китайские и иранские СМИ, связанные с правительством, неоднократно усиливали теории заговора относительно происхождения COVID-19 и эффективности вакцин", - отмечается в сообщении.

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Топ комментарии

  • Super Gut
    Какое ужасное совпадение! зебилы - самые ярые антивакцинаторы здесь на сайте. Походу зебилы и кацапы - пишут коменты из одной методички
  • Vyacheslav Nesterov
    да что там говорить - здесь на цензоре есть активные рупоры кремля и российской пропаганды, с утра до вечера строчат фейки, бред... Удивительным образом их никто не трогает!
  • VOLVO XC 70
    ну зачем так огульно всех кто задумывается о целесообразности эффективности вакцины в частности штамм Дельта послал в нокаут все вакцины..в большей и меньшей степени также быстрота вакцин без длительного 4-5 летнего наблюдения за вакцинированными какие последствия принесут вакцины ОРГАНИЗМУ ЧЕЛОВЕК через 3 года 5 лет 7 лет и 10 и далее никто не знает понимаю есть паника есть страх есть экономика есть политика и есть бизнес и есть наши с вами здоровье и жизнь которые у политиков и корпораций монстров ничего не по сути не знают и не стоя в финансовом плане мы с вами наши смерти и инвалидности в результате опасности вакцин идут как ПОБОЧНЫЙ ожидаемый ущерб... и все... и не надо вешать ярлыки анти или за вакцину..пора от массового психоза переходит к здравомыслию и объективности пока Ковид побеждает на всех фронтах и мы несем и человеческие потери и финансовые КПД вакцин пока ничтожно мало в соттношении к затратам и РАСПИЛУ кому и война мать родна и пандемия также...
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