Милованов нарушил закон, не сообщив о конфликте интересов при отборе главы БЭБ. Решение комиссии о недопуске Данилюка нужно отменить, - юркомпания "Миллер"

29 июля 2021 года комиссия по проведению конкурса на занятие должности директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) своим решением не допустила к участию в отборе Александра Данилюка - бывшего министра финансов Украины и бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Председателем комиссии является Тимофей Милованов, который нарушил закон - не сообщил об имеющемся у него конфликте интересов. В связи с этим решение комиссии не может считаться законным.

Об этом сообщает юридическая компания "Миллер", информирует Цензор.НЕТ.

Компания "Миллер" представляет интересы Александра Данилюка, который, по утверждению компании, был незаконно отстранен от участия в конкурсе на занятие должности директора Бюро экономической безопасности.

"Тимофей Милованов неоднократно заявлял о своей приверженности принципам законности и порядка установленных процедур. Именно из этих соображений комиссия под его председательством не допустила к участию одного из претендентов. Соответственно, обращаем внимание компетентных органов на нарушения со стороны самого председателя конкурсной комиссии. Тимофей Милованов публично утверждал о том, что имеет длительные и дружеские отношения с Александром Данилюком (примеры - видеозапись телеэфира с 1:47:58 по 1:48:07, сообщение Тимофея Милованова). Поэтому при рассмотрении участия Александра Данилюка в конкурсе на должность руководителя БЭБ, господин Милованов должен был сообщить Национальное агентство по предупреждению коррупции о наличии конфликта интересов не позднее следующего рабочего дня (!) с момента, когда узнал о таком конфликте - согласно ст. 28 Закона Украины "О предотвращении коррупции", - отмечают в компании.

При этом подчеркивается, что напротив, Тимофей Милованов лично присутствовал при рассмотрении комиссией вопроса допуска к участию в конкурсе Александра Данилюка.

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"Такие действия председателя конкурсной комиссии нельзя считать ни законными, ни этическими", - акцентируют внимание юристы.

"Сегодня мы заявили в НАПК и в Департамент стратегических коммуникаций Национальной полиции Украины с требованием проведения проверки и составления протокола об административном правонарушении на Тимофея Милованова. Также мы обратились в Офис генерального прокурора с требованием: 1. Осуществить проверку указанной информации и принять меры в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины в пределах предоставленных полномочий. 2. При наличии оснований, инициировать перед НАПК вопрос относительно привлечения Тимофея Милованова к административной ответственности", - заявили в компании.

Кроме этого, отмечается, что решения комиссии по проведению конкурса, принятые с нарушением требований Закона Украины "О предотвращении коррупции" (а именно - неуведомление о конфликте интересов), подлежат отмене.

"В случае отсутствия реакции со стороны компетентных органов, общество будет чувствовать недостаток доверия к будущему первому директору единого органа, который будет бороться в Украине с экономическими (финансовыми) преступлениями против государства, что не может считаться государственным интересом", - убеждены в юридической компании.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, 29 июля конкурсная комиссия не допустила Данилюка к конкурсу на должности директора Бюро экономической безопасности - не подошел диплом Университета Индианы США. Глава этой комиссии - Милованов.

В комментариях к ситуации Млованов назвал Данилюка "неадекватным".