Так называемый "замминистра информации "ДНР", пропагандировавший "русский мир" и пытавший пленных, предстанет перед судом, - Офис генпрокурора
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
По данным следствия, в 2014-2015 годах обвиняемый, занимая должность так называемого "заместителя министра информации "ДНР", отвечал за:
- организацию агитационной работы среди населения;
- склонение к участию в террористической организации и поддержке ее деятельности;
- пропаганду идей "русского мира";
- налаживание взаимодействия с местными и зарубежными средствами массовой информации с целью их использования для агитации;
- освещение деятельности террористической организации "ДНР";
- дискредитацию деятельности органов государственной власти Украины и лиц, задействованных в ходе проведения антитеррористической операции.
Также досудебным расследованием установлено, что он в подвалах захваченного боевиками здания Управления СБУ в Донецкой области неоднократно заставлял пленных украинских военнослужащих на вопросы российских журналистов сообщать ложную информацию о якобы умышленных артиллерийских обстрелах Вооруженными силами Украины жилых домов и надлежащих условиях содержания в плену. За отказ в предоставлении подобных "интервью" боевики пытали военнопленных.
Кроме этого, обвиняемый в специально созданном телеграмм-канале осуществлял пропаганду коммунистического тоталитарного режима, распространяя при этом запрещенную символику.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось Главным следственным управлением Службы безопасности Украины.