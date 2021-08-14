Так называемый "замминистра информации "ДНР", пропагандировавший "русский мир" и пытавший пленных, предстанет перед судом, - Офис генпрокурора

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора в суд направлено обвинительное заключение в отношении гражданина Украины по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участия в деятельности террористической организации, а также по факту распространения коммунистической символики и пропаганды коммунистического режима (ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 436-1 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в 2014-2015 годах обвиняемый, занимая должность так называемого "заместителя министра информации "ДНР", отвечал за:

- организацию агитационной работы среди населения;

- склонение к участию в террористической организации и поддержке ее деятельности;

- пропаганду идей "русского мира";

- налаживание взаимодействия с местными и зарубежными средствами массовой информации с целью их использования для агитации;

- освещение деятельности террористической организации "ДНР";

- дискредитацию деятельности органов государственной власти Украины и лиц, задействованных в ходе проведения антитеррористической операции.

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Также досудебным расследованием установлено, что он в подвалах захваченного боевиками здания Управления СБУ в Донецкой области неоднократно заставлял пленных украинских военнослужащих на вопросы российских журналистов сообщать ложную информацию о якобы умышленных артиллерийских обстрелах Вооруженными силами Украины жилых домов и надлежащих условиях содержания в плену. За отказ в предоставлении подобных "интервью" боевики пытали военнопленных.

Кроме этого, обвиняемый в специально созданном телеграмм-канале осуществлял пропаганду коммунистического тоталитарного режима, распространяя при этом запрещенную символику.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось Главным следственным управлением Службы безопасности Украины.