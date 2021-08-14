Вселенский патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний возглавят литургию в Святой Софии 22 августа, - ПЦУ

Вселенский патриарх Варфоломей и митрополит Киевский и всея Украины Епифаний возглавят литургию в Святой Софии 22 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской митрополии Украинской православной Церкви (ПЦУ).

"В воскресенье, 22 августа 2021 года, на территории собора Святой Софии в Киеве под открытым небом состоится торжественная Божественная литургия, которую возглавят два предстоятели - Всесвятийший Вселенский Патриарх Варфоломей и Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний", - следует из сообщения.

Кроме этого, подчеркивается, что богослужение начнется в 09.00. ПЦУ просит духовенство и верующих учитывать меры безопасности, которые будут осуществляться.

Накануне, 21 августа, в 10:00 состоится торжественная встреча и благодарственная молитва (доксология) Вселенского патриарха в Михайловском Златоверхом соборе по случаю прибытия в Украину.

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