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Вселенский патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний возглавят литургию в Святой Софии 22 августа, - ПЦУ

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Вселенский патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний возглавят литургию в Святой Софии 22 августа, - ПЦУ
Вселенский патриарх Варфоломей и митрополит Киевский и всея Украины Епифаний возглавят литургию в Святой Софии 22 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской митрополии Украинской православной Церкви (ПЦУ).

"В воскресенье, 22 августа 2021 года, на территории собора Святой Софии в Киеве под открытым небом состоится торжественная Божественная литургия, которую возглавят два предстоятели - Всесвятийший Вселенский Патриарх Варфоломей и Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний", - следует из сообщения.

Кроме этого, подчеркивается, что богослужение начнется в 09.00. ПЦУ просит духовенство и верующих учитывать меры безопасности, которые будут осуществляться.

Накануне, 21 августа, в 10:00 состоится торжественная встреча и благодарственная молитва (доксология) Вселенского патриарха в Михайловском Златоверхом соборе по случаю прибытия в Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Визит Вселенского патриарха Варфоломея приведет к осознанию, где Украинская православная церковь, а где РПЦ, - Епифаний

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Топ комментарии

  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    такого не случится - все кто не иудеи близкие к Зели ходят в МПЦ ФСБ..



    Уинстон Черчилль

    @Churchill_N1

    ·12 авг.

    Суд в окупованому Криму відібрав кафедральний собор Сімферополя у громади Православної Церкви України.
    Це чудова нагода для того, щоб вигнати РПЦ з Києво-Печерської Лаври!
    А ще краще з України! І нехай, хоч одна московська журналюга скаже, що це ''утіснєніє вєрующіх''.

    Вселенский патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний возглавят литургию в Святой Софии 22 августа, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 9239
  • Ziu Zou
    Велика повага і шана цим людям, дай Боже вам здоров'я на многії літа.
  • 18c49ed2
    Вселенский патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний возглавят литургию в Святой Софии 22 августа, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 2741
    Вселенский патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний возглавят литургию в Святой Софии 22 августа, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 7984
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