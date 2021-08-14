В двух областях Украины превышена COVID-госпитализация, в пяти - коэффициент выявления новых случаев, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по состоянию на 14 августа, в Полтавской и Тернопольской областях зафиксирован "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций. Этот показатель в Полтавской области составляет 51,9% (норма не более 50%), Тернопольской - 76,9%.

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Кроме того, в Донецкой, Запорожской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях зафиксировано превышение нормы выявления новых случаев инфицирования COVID-19. Этот показатель в Донецкой области составляет 4,3% (норма для "зеленой" зоны не более 4%), Запорожской - 4,3%, Сумской - 4,3%, Тернопольской - 4,9%, Хмельницкой - 4,5%.

Отметим, что все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Чтобы область попала в "красную" зону карантина, необходимо, чтобы красному уровню соответствовали не менее двух показателей.

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