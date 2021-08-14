ФСБ РФ в оккупированной Керчи собирает личные данные о школьниках, - "Крымская правозащитная группа"

В оккупированной Керчи "управление образования" собирает личные данные о несовершеннолетних для ФСБ РФ. Речь идет о детях от 12 лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крымскую правозащитную группу".

По требованию "начальника управления образования" директора школ передали данные, куда входили имя, фамилия, отчество, число, месяц, год рождения и номер мобильного телефона всех учеников от 12 до 17 лет.

Правозащитник считают это нарушением права на частную жизнь.

"В соответствии с запросом "Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю" необходимо 10 августа 2021 года до 15.00 представить сведения о детях в возрасте от 12 до 17 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях города Керчи, согласно прилагаемой форме. Дополнительно сообщаем, что полномочиями органов ФСБ России предусмотрено получение персональных данных без согласия субъекта", — говорится в письме за подписью "руководителя управления образования" Виктора Дахина.

Директора керченских школ выполнили это незаконное поручение.

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Как сообщил правозащитник Александр Седов, ученики не обязаны предоставлять эту информацию. Или они могут дать недействительный номер или только набор случайных цифр, который похож на номер телефона.

"Это нарушение права на частную, семейную жизнь. Передача личной информации третьим лицам без согласия лица, который этой информацией владеет. Это необходимо для того, чтобы можно было отслеживать перемещение этих людей, звонки этих людей. Например, можно собрать информацию о том, кто непосредственно принимал участие в какой-либо акции по номерам мобильных телефонам участников. И в дальнейшем, на основании этого списка, привлекать к ответственности по действующему российскому законодательству", — подчеркнул он.