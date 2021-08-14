Госагентство по туризму обратилось в СБУ из-за туров из Украины в оккупированную Абхазию: в турфирме отрицают организацию поездок

Государственное агентство Украины по туризму обратилось в Службу безопасности Украины из-за ситуации вокруг туристической фирмы "Кулуар" и возможной организации ею туров в неподконтрольный грузинскому правительству регион Абхазия.

Об этом говорится в сообщении Госагентства по туризму в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Украина всегда подтверждает свою последовательную и решительную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах, а также приверженность стратегическому партнерству между нашими государствами и совершенно не поддерживает украинский бизнес, который во времена прямой вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и Грузии осуществляет деятельность, направленную на поддержку или сотрудничество с агрессором", - сказано в сообщении.

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В связи с этим Государственное агентство развития туризма обращается в Службу безопасности Украины с заявлением о возможной причастности туроператора ООО "Клуб туристов Кулуар" к действиям, направленным на организацию незаконного пребывания иностранных военных на территории Украины.

Кроме того, Госагентство по туризму обратилось в Государственную регуляторную службы для получения разрешения на внеплановую проверку туристической компании на соблюдение ею лицензионных условий туроператорской деятельности, с целью аннулировать лицензию на право осуществления туроператорской деятельности.

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В то же время, сам оператор отрицает причастность к организации туров в Абхазию, отмечая, что предоставлял туристам лишь консультационные услуги.